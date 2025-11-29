İRİA rəsmisi: "İKT sahəsi ilə bağlı resurs çatışmazlığı yoxdur"
- 29 noyabr, 2025
- 12:33
Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsi ilə bağlı resurs çatışmazlığı yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bunu İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) Data idarəedilməsi departamentinin müdiri Kamran Ağayev təmsil etdiyi qurumun təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən "İKT Karyera Sərgisi"ndə bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanda tələbələrin hər hansı resurs çatışmazlığı yoxdur: "Çünki internetdə kifayət qədər resurs var, universitetdə kifayət qədər dərs keçirilir. Bəzən tələbələr universitetdəki tədrisdən və həyatdan şikayət edə bilərlər. Buna baxmayaraq, onlar çox rahatlıqla istənilən mövzuda kitabı yükləyib oxuya, dövlət qurumlarının vətəndaşlara təqdim etdiyi resurslardan istifadə edərək tədris ala bilərlər. Hazır platformalar var. Sadəcə tələbələr, məzunlar məsuliyyət hiss edib öz üzərlərində çalışmalıdırlar".
İRİA rəsmisi qeyd edib ki, tələbələr universitetdə təhsillə yanaşı əlavə kurslar da götürə bilərlər: "Belə kurslar onları müəyyən səviyyə qədər gətirib çıxaracaq. Əsas məsələ tələbənin, ümumiyyətlə, IT sahəsindəki əməkdaşın öz üzərində çalışmasıdır".
"İKT Karyera Sərgisi"ndə 900-dən çox gənc iştirak edərək ölkənin informasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyət göstərən 20 aparıcı dövlət və özəl qurumunun nümayəndələri ilə görüş imkanı əldə edirlər.