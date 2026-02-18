İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İKTA: Situasiya Mərkəzində süni intellekt alətlərinin tətbiqi planlaşdırılır

    İKT
    • 18 fevral, 2026
    • 15:00
    İKTA: Situasiya Mərkəzində süni intellekt alətlərinin tətbiqi planlaşdırılır

    Bu il Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinə (İKTA) məxsus Situasiya Mərkəzində məlumatların emalı və təhlilində süni intellekt alətlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, İKTA-nın 2025-ci ildəki fəaliyyətinə dair hesabatda öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, ötən il Mərkəzə daxil olan məlumatların təhlükəsiz, strukturlaşdırılmış və rahat şəkildə toplanması və emalı məqsədilə xüsusi veb-proqram təminatı hazırlanıb, bu proqram çərçivəsində yeni analitik və monitorinq dashboardları formalaşdırılıb və inteqrasiya edilib. Eyni zamanda, sistemin istifadəsi üçün müvafiq istifadəçi və inzibatçı təlimatları hazırlanıb.

    Agentlik ərzində Situasiya Mərkəzində toplanmış məlumatlar əsasında bu günə qədər ümumilikdə 49 hesabat hazırlandığını qeyd edərək, hazırda digər operatorların da Mərkəzə inteqrasiyasının davam etdiyini bildirib.

    Situasiya Mərkəzi operatorların operation, performans göstəricilərinə nəzarət, baş vermiş insidentlərin məlumatlandırma və idarəolunması sistemini qurmaq məqsədilə məlumat mübadiləsini təşkil etmək, qərarvermə prosesini gücləndirmək və aidiyyəti qurumların və ya tərəflər arasında əlaqəni təmin etmək üçün nəzərdə tutulan idarəetmə və monitorinq mərkəzidir.

    İKTA hesabat Situasiya Mərkəzi

    Son xəbərlər

    15:46

    "The Liberum": Azərbaycan "yaşıl enerji" ixracatçısı statusunu möhkəmləndirir

    Energetika
    15:45

    Ekspert: Xəzərin dibi ilə boru kəmərlərinin olmaması Mərkəzi Asiya ölkələri üçün risklər yaradır

    Xarici siyasət
    15:44
    Foto

    Mədəniyyət naziri Qaxda vətəndaş qəbulu keçirib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:29

    KOB evlərində "G2B" xidmətlər göstərən qurumların adları açıqlanıb

    İqtisadiyyat
    15:26

    Fərhad Məmmədov: Hazırda beynəlxaq hüquq ölkələrin təhlükəsizliyini təmin etmir

    Xarici siyasət
    15:24

    Universitet və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    15:22

    Ekspert: Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə regional əməkdaşlığı gücləndirir

    Xarici siyasət
    15:22
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Yıldız Texniki Universitetinin dəstəyi ilə Biotexnologiya Mərkəzi qurulur

    Elm və təhsil
    15:19

    "Ferrum Kapital"ın istiqrazlarına 51 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti