İKTA: "Broadband Mapping" və "E-Connection" platformaları istifadəyə veriləcək
- 09 fevral, 2026
- 16:50
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tabeliyindəki İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi (İKTA) "Broadband Mapping" (Genişzolaqlı İnternet Xəritələmə) və "E-Connection" (Elektron Qoşulma) platformalarını istifadəyə verəcək.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, agentliyin hazırladığı adıçəkilən xidmətlər istifadəçilərə internet provayderlərini vahid platforma üzərindən seçmək, müqayisə etmək və birbaşa qoşulma müraciəti göndərmək imkanı yaradacaq.
Layihənin təqdimatı məqsədilə telekommunikasiya operatorları və provayderləri ilə görüş keçirilib. İKTA-nın İdarə Heyətinin sədr müavini Ceyhun Hüseynzadə bu təşəbbüsün bazarın ekosisteminə köklü təsir göstərəcəyini vurğulayıb.
"Broadband Mapping" platforması vasitəsilə vətəndaşlar və biznes subyektləri ünvanları üzrə real xidmət göstərən provayderləri interaktiv xəritə üzərindən müəyyən edə biləcəklər. Onu tamamlayan "E-Connection" xidməti isə aşağıdakı üstünlükləri təqdim edir:
Şəffaf müqayisə: müxtəlif provayderlərin tarif paketlərini və texniki göstəricilərini bir məkanda müqayisə etmək;
Birbaşa müraciət: seçilmiş provayderə saniyələr ərzində elektron sorğu göndərmək;
İzləmə mexanizmi: müraciətin qəbulundan xidmətin aktivləşməsinə qədər olan bütün prosesi şəxsi kabinet vasitəsilə izləmək;
Təhlükəsizlik: vətəndaşlar üçün rəqəmsal giriş, operatorlar üçün isə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə tam hüquqi etibarlılıq.
İKTA-nın tətbiq etdiyi bu model ABŞ-nin Federal Kommunikasiya Komissiyası (FCC) və Avropa İttifaqının BEREC strukturunun qabaqcıl təcrübələrinə əsaslanır. Eyni zamanda bu platforma Dünya Bankının "B-READY" hesabatı çərçivəsində qiymətləndirilən "məlumatlı seçim" və "şəffaf bazar" meyarlarına cavab verir.
Layihəyə qoşulmuş operatorlar heç bir əlavə xərc çəkmədən dövlət platformasında tanıtım üstünlüyü və müştəri bazasına birbaşa çıxış əldə edəcəklər. Məlumatlarını təqdim etməyən provayderlər isə xəritədə əks olunmayacaq. Bu da onların rəqəmsal seçim mühitindən kənarda qalması ilə nəticələnəcək.
Agentlik vurğulayır ki, bu yanaşma inzibati məcburiyyət deyil, bazar iştirakçılarını daha açıq və müştəriyönümlü fəaliyyətə təşviq edən iqtisadi modeldir. 2025-ci ilin əvvəlindən məlumatlandırılan internet servis provayderləri (İSP) üçün layihədə iştirak hər zaman mümkün olacaq.
Hazırda test rejimində olan "E-Connection" xidmətinin 2026-cı ilin mart ayında tam istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.