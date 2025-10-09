ETX: "GoAnywhere MFT" platformasında boşluq aşkar olunub
İKT
- 09 oktyabr, 2025
- 10:55
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti (ETX) "GoAnywhere MFT" platformasında boşluq (CVE-2025-10035) aşkar edib.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
