    ETX: "GoAnywhere MFT" platformasında boşluq aşkar olunub

    İKT
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:55
    ETX: GoAnywhere MFT platformasında boşluq aşkar olunub

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti (ETX) "GoAnywhere MFT" platformasında boşluq (CVE-2025-10035) aşkar edib.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Elektron Təhlükəsizlik Xidməti GoAnywhere MFT

