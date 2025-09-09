"AzInTelecom" media nümayəndələri üçün təlim təşkil edib
İKT
- 09 sentyabr, 2025
- 15:53
"AZCON Holding" şirkətlərindən olan "AzInTelecom" MMC Azərbaycan Milli Mətbuatının 150 illiyi münasibətilə media nümayəndələri üçün təlim təşkil edib.
Təlimdə şirkətin fəaliyyət istiqamətləri, təqdim etdiyi elektron xidmətləri və rəqəmsal inkişaf sahəsində həyata keçirdiyi yeniliklər barədə təqdimatlar nümayiş olunub, jurnalistləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Tədbirdə ümumilikdə 30-dan çox media nümayəndəsi iştirak edib.
Qeyd edək ki, "AzInTelecom"un bu təşəbbüsü media nümayəndələrinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində məlumatlılığını artırmaq, həmçinin ölkəmizdə rəqəmsal xidmətlərə dair informasiyaların daha geniş işıqlandırılmasına dəstək olmaq məqsədi daşıyır.
