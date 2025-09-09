İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    "AzInTelecom" media nümayəndələri üçün təlim təşkil edib

    İKT
    • 09 sentyabr, 2025
    • 15:53
    "AZCON Holding" şirkətlərindən olan "AzInTelecom" MMC Azərbaycan Milli Mətbuatının 150 illiyi münasibətilə media nümayəndələri üçün təlim təşkil edib.

    Təlimdə şirkətin fəaliyyət istiqamətləri, təqdim etdiyi elektron xidmətləri və rəqəmsal inkişaf sahəsində həyata keçirdiyi yeniliklər barədə təqdimatlar nümayiş olunub, jurnalistləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

    Tədbirdə ümumilikdə 30-dan çox media nümayəndəsi iştirak edib.

    Qeyd edək ki, "AzInTelecom"un bu təşəbbüsü media nümayəndələrinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində məlumatlılığını artırmaq, həmçinin ölkəmizdə rəqəmsal xidmətlərə dair informasiyaların daha geniş işıqlandırılmasına dəstək olmaq məqsədi daşıyır.

    AzinTelekom İKT Təlim

