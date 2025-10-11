İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    "AzInTelecom" kibermüharibə yarışının qalibi oldu

    İKT
    • 11 oktyabr, 2025
    • 17:03
    AzInTelecom kibermüharibə yarışının qalibi oldu

    AZCON Holding şirkətlərindən olan "AzInTelecom" MMC-nin Kibertəhlükəsizlik komandası "Red Box" Bakıda keçirilən kibermüharibə yarışının qalibi olub.

    Yarışma kibertəhlükəsizlik sahəsində regionun ən mühüm platformalarından biri hesab olunan "CIDC 2025" II Kibertəhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində baş tutub.

    "Ağıllı şəhərlərdə Kibermüharibə" mövzusuna həsr olunan mübarizədə dövlət və özəl qurumlar, banklar, kritik infrastruktur təmsilçiləri, provayder və operatorlar, həmçinin təhsil müəssisələrindən ümumilikdə 25 kibertəhlükəsizlik komandası iştirak edib. İki gün davam edən yarışmada "AzInTelecom"un "Red Box" komandası yüksək peşəkarlıq və real kibertəhlükə ssenarilərinə çevik reaksiya qabiliyyəti ilə fərqlənərək bütün rəqiblərini geridə qoymağı bacarıb.

    "AzInTelecom" bu uğur ilə ölkədə kibertəhlükəsizlik ekosisteminin inkişafına və peşəkar mütəxəssis hazırlığına verdiyi töhfəni bir daha nümayiş etdirir. Eyni zamanda şirkətin təqdim etdiyi xidmətlərin, xüsusilə bulud bə biometriya əsaslı həllərinin təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. Şirkət gələcəkdə də tərəfdaşlarına kibertəhlükəsizlik istiqamətində innovativ həllər təqdim etməyə və milli kibermüdafiə bacarıqlarının artırılmasına dəstək göstərməyə davam edəcək.

    "AzInTelecom" 2023-cü ildən etibarən peşəkar mütəxəssislərin istifadəçilərin informasiya sistemlərini və məlumatlarını kiberhücumlardan qoruması məqsədilə kompleks kibertəhlükəsizlik xidmətləri göstərir. 24/7 rejimdə çalışan Təhlükəsizlik Əməliyyatları Mərkəzi ilə müştərilərə müntəzəm olaraq təhlükəsizlik təhlilləri, təhdid analizi və uyğunluq qiymətləndirmələri təqdim edilir. 2025-ci ildən bu sahəyə fokusunu daha da artıran şirkət müştərilərin kibertəhlükəsizlik mühitini gücləndirərək, onların fəaliyyətini daha etibarlı hala gətirmək məqsədi daşıyır.

    “AzInTelecom” Redbox

    Son xəbərlər

    17:11

    Türkiyə Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları 183 milyard dollara çatıb

    Maliyyə
    17:06
    Foto

    Bakının Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsində mikromobillik zolağı təşkil edilir

    İnfrastruktur
    17:06

    NATO təyyarələri Rusiya sərhədləri yaxınlığında 12 saatlıq patrul uçuşu həyata keçirib

    Digər ölkələr
    17:03

    "AzInTelecom" kibermüharibə yarışının qalibi oldu

    İKT
    16:58

    Stiv Uitkoff və CENTCOM-un rəhbəri Qəzzada İsrail ordusunun postuna baş çəkiblər

    Digər ölkələr
    16:45
    Foto

    Yağışlar Qubada meyvə bağlarına ziyan vurub, almanın kilosu 6-7 qəpiyə düşüb

    Biznes
    16:37

    Zelenski və Tramp telefon danışığı aparır

    Digər ölkələr
    16:37

    Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    16:37

    "Daşkəsən Dəmir Filiz" sığortaçı seçir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti