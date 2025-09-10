"AzInTelecom"dan şəhid övladlarına dəstək
Yeni tədris ili öncəsi "AzInTelecom" MMC-nin dəstəyi, "YAŞAT" Fondunun təşkilatçılığı ilə respublikanın müxtəlif regionlarında "Məktəbli ləvazimatları" layihəsi həyata keçirilib.
Layihə çərçivəsində 1 500-ə yaxın şəhid övladına dərs ləvazimatlarından ibarət hədiyyə qutuları göndərilib. Qutulara məktəb çantası, dəftər, xəritə, gündəlik, termos, stolüstü lampa və digər zəruri tədris ləvazimatları qoyulub.
"AzInTelecom" üçün gənc nəslin təhsili və inkişafı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Şirkət daha əvvəl "YAŞAT" Fondunun təşkilatçılığı ilə şəhid övladları üçün həyata keçirilən "Hədiyyə karvanı" layihəsinə də dəstək göstərib. "AzInTelecom" hər zaman bu istiqamətdəki sosial layihələrə dəstək göstərəcəyini bir daha bəyan edir.
