Azərbaycanlı startapçının yaratdığı süni intellekt 400-dən çox startap arasında qalib oldu

Azərbaycanlı startupçı Yaqub Rəhimovun əsasını qoyduğu “
"Report" xəbər verir ki, “Polygraf AI” layihəsi süni intellektin sürətlə inkişaf etdiyi dövrdə təşkilatların məlumat təhlükəsizliyini qorumağa və deepfake risklərinin aşkarlanmasına yardım edir. Platforma deepfake səs və saxta məzmunu aşkar edir, həmçinin "OpenAI", "Gemini" və "Microsoft Copilot" kimi süni intellekt alətlərinə məxfi məlumatların sızmasının qarşısını alır.
“Bu qalibiyyət "Polygraf Aİ" komamdası olaraq işimizin qlobal əhəmiyyətini bir daha təsdiqləyir. Fəaliyyətimiz lokal Kiçik Dil Modeli (SLM) texnologiyası ilə həm kritik əməliyyat komandalarını komplayns risklərindən qorumağa, həm də süni intellekt əsaslı fırıldaqçılığın qarşısını almağa yönəlib. San-Fransiskoda keçiriləcək "TechCrunch Disrupt" tədbirində missiyamızı daha geniş auditoriyaya çatdırmaq, eləcə də "Battlefield 200" yarışında qalibi olub tarixi bir ilk yaratmaq imkanıdır,” — deyə Y.Rəhimov bildirib.
Bu uğur şirkətin cari il ərzində qazandığı ardıcıl qalibiyyətlərin davamıdır. Belə ki, bundan öncə də "Polygraf Aİ" ABŞ-da keçirilən "SXSW Pitch", "SummerFest Tech" kimi daha iki nüfuzlu yarışda qalib adını qazanmışdı.