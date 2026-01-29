İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Azərbaycanın məlumat tranziti üçün xüsusi agentliyin yaradılması təklif edilir

    İKT
    • 29 yanvar, 2026
    • 15:36
    Azərbaycanın məlumat tranziti üçün xüsusi agentliyin yaradılması təklif edilir

    Azərbaycanda məlumat tranziti strategiyasının formalaşdırılması və beynəlxalq koordinasiyanın təmin edilməsi məqsədilə xüsusi agentlik və ya struktur bölmənin yaradılması təklif olunur.

    "Report" xəbər verir ki, belə təkliflə Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatası ("AmCham") "Ağ sənəd 2025" adlı hesabatında çıxış edir.

    Sənəddə bildirilir ki, sərhədlərarası məlumat axınının maneəsiz və təhlükəsiz şəkildə həyata keçirilməsi üçün tranzit trafikinə vergi güzəştləri, eləcə də regional məlumat mübadiləsi sazişlərini əhatə edən hüquqi və fiskal islahatlar qəbul edilməlidir.

    Hesabatda vurğulanır ki, Azərbaycanın regional məlumat tranzit mərkəzinə çevrilməsi üçün əlverişli strateji coğrafi mövqeyi olsa da, köhnəlmiş hüquqi baza, tənzimləmə ilə bağlı qeyri-müəyyənlik və ikiqat vergitutma riskləri bu potensialın reallaşmasını məhdudlaşdırır. Qeyd olunur ki, effektiv sərhədlərarası məlumat siyasətinin olmaması investorlar üçün riskləri artırır və ölkənin mövcud üstünlüklərindən tam istifadə etməsinə mane olur.

    Bundan əlavə, sənəddə rəqəmsal infrastruktur layihələrinin icrasının uzun müddət tələb etdiyi bildirilir. Bunun əsas səbəbi icazə prosedurlarının vahid şəkildə təşkil olunmaması və tənzimləyici tələblərin bir-birini təkrarlamasıdır. Bu isə layihələrin gecikməsinə, xərclərin artmasına və investisiya marağının azalmasına səbəb olur.

    "AmCham" hesab edir ki, telekommunikasiya və İT infrastrukturu üzrə icazə və qeydiyyat prosedurları sadələşdirilməli və rəqəmsallaşdırılmalıdır: "Bu məqsədlə dövlət qurumları arasında harmonizasiya olunmuş, müddətləri əvvəlcədən müəyyən edilmiş və məsuliyyət mexanizmləri ilə təmin olunan "bir pəncərə" sisteminin yaradılması tövsiyə edilir".

    Azərbaycan məlumat tranziti

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti