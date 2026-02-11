Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 8 % azalıb
İKT
- 11 fevral, 2026
- 14:14
Bu ilin yanvar ayında dövlət qurumlarına 131 kiberhücum indikatoru (IOC) müəyyən edilib.
"Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8 % azdır.
Kibertəhdidlərin 110-u daxili araşdırma, 23-ü isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.
2025-ci ildə dövlət qurumlarına 850 kiberhücum qeydə alınıb ki, bunun da 372-si daxili araşdırma, 478-i isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.
