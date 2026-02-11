İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 8 % azalıb

    İKT
    • 11 fevral, 2026
    • 14:14
    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 8 % azalıb

    Bu ilin yanvar ayında dövlət qurumlarına 131 kiberhücum indikatoru (IOC) müəyyən edilib.

    "Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8 % azdır.

    Kibertəhdidlərin 110-u daxili araşdırma, 23-ü isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.

    2025-ci ildə dövlət qurumlarına 850 kiberhücum qeydə alınıb ki, bunun da 372-si daxili araşdırma, 478-i isə dövlət qurumlarından daxil olmuş insidentlərin araşdırılması əsasında müəyyən olunaraq bloklanıb.

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti kiberhücum indikatoru dövlət qurumları

    Son xəbərlər

    15:33

    Xalq artisti: Yazıçı 5 manatından keçib teatra gəlmirsə, mən niyə 5 manatımdan keçib onun kitabını almalıyam?

    İncəsənət
    15:32

    Ev dustağı olan iş adamı "Güclü Ermənistan" partiyasının lideri seçilib

    Region
    15:31

    QAİ Avropa Şurasının komissarını azərbaycanlıların Ermənistana qayıdış hüququna dəstək verməyə çağırıb

    Daxili siyasət
    15:29

    Polşada terror aktı hazırlamaqda ittiham olunan gənc saxlanılıb

    Digər ölkələr
    15:26

    Qırğızıstanda növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi barədə müraciəti imzalayanlar saxlanılıb

    Region
    15:26

    Pediatr uşaqların peyvəndlənməsi ilə bağlı valideyinlərə çağırış edib

    Sağlamlıq
    15:19

    Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 19 % azaldıb

    Biznes
    15:17

    "Qarabağ" klubu nigeriyalı futbolçularla bağlı mövsümün sonunda qərar verəcək

    Futbol
    14:57

    Azərbaycan banklarının strateji hədəfləri müzakirə edilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti