İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Azərbaycandakı ev təsərrüfatlarında olan stolüstü kompüterlərin sayı 2,4 % azalıb

    İKT
    • 06 sentyabr, 2025
    • 09:39
    Azərbaycandakı ev təsərrüfatlarında olan stolüstü kompüterlərin sayı 2,4 % azalıb

    2024-cü ildə Azərbaycandakı ev təsərrüfatlarında 1 milyon 787 min 463 ədəd kompüter olub.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2023-cü ilin göstəricisindən 25 min 854 ədəd və ya 1,5 % çoxdur.

    Hesabat dövründə stolüstü kompüterlərin sayı 2,4 % azalaraq 345 min 674 ədəd, portativ kompüterlərin sayı 1,1 % artaraq 830 min 808 ədəd və planşet və ya digər oxşar avadanlıqların sayı 4,2 % artaraq 610 min 981 ədəd təşkil edib.

    Ötən il ev təsərrüfatları üzrə hər 1 000 nəfərə 174,9 kompüter (bir il əvvəllə nisbətən 1,1 % çox) düşüb, o cümlədən 33,8 stolüstü kompüter (2,9 % az), 81,3 portativ kompüterlər (1 % çox) və 59,8 planşet və ya digər oxşar avadanlıq (3,8 % çox) düşüb.

    Kompüterdən istifadə edənlərin 43,2 %-i (2,7 faiz bəndi az) 36-64 yaş qrupunda, 27,5 %-i (0,1 faiz bəndi az) 24 yaşadək, 26,4 %-i (2,2 faiz bəndi çox) 25-35 yaş qrupunda, 2,9 %-i (0,6 faiz bəndi çox) 64 yaşdan yuxarı olan şəxslərdir.

    kompüter planşet ev təsərrüfatları

    Son xəbərlər

    10:01

    BMT Baş Assambleyasının prezidenti: Azərbaycanın COP29 prezidentliyi qlobal dialoqu daha da dərinləşdirdi - MÜSAHİBƏ

    Digər
    10:00

    Azərbaycan nefti 2 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    09:59

    Paşinyanın təyyarəsi ilk dəfə Azərbaycan hava məkanından keçib

    Xarici siyasət
    09:58

    Azərbaycanda himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    09:57

    Daşkəsəndə mübahisə zəminində 2 nəfər bıçaqlanıb, saxlanılanlar var

    Hadisə
    09:45

    37 yaşlı Villianın yeni klubu müəyyənləşib

    Futbol
    09:41
    Foto

    Bakı-Quba yolunda yük maşını ilə sərnişin avtobusu toqquşub, iki nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər
    09:39

    Azərbaycandakı ev təsərrüfatlarında olan stolüstü kompüterlərin sayı 2,4 % azalıb

    İKT
    09:37

    Aİ rəsmiləri Vaşinqtonda Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti