Azərbaycanda nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi online təqdim ediləcək
İKT
- 11 sentyabr, 2025
- 13:02
Nazirlər Kabineti "Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin və onların qoşqularının müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilməsi və dövlət qeydiyyatı üzrə uçota alınması haqqında Əsasnamə"yə dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, bundan sonra nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsində göstərilən məlumatlar Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi (EHİS) üzərindən təqdim edilə (əldə edilə) bilər. Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsində göstərilən məlumatların EHİS üzərindən təqdim edilməsi həmin şəhadətnamənin təqdim edilməsinə bərabər tutulacaq.
Son xəbərlər
13:47
Alen Simonyan: Azərbaycanın gələcəkdə hər hansı təhlükənin qarşısını almaq istəyini haqlı hesab edirikRegion
13:44
Aqil Nəbiyev: "Gürcüstan millisini taktiki və texniki cəhətdən yaxşı oynadığımız üçün məğlub etdik"Futbol
13:38
Azərbaycanda daşınmaz əmlak çıxarışı EHİS üzərindən veriləcəkİKT
13:37
Foto
Şuşakəndə ilk köç baş tutub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:36
Üç ölkənin XİN rəhbərləri Rusiyanın Polşaya hücumunu pisləyibDigər ölkələr
13:34
Azərbaycanda su tariflərinin diferensiallaşdırılması nəzərdə tutulur - EKSKLÜZİVMaliyyə
13:34
TDT Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurasına sədrlik Azərbaycana keçibDin
13:33
Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 42 %-dən çox artıbMaliyyə
13:28
Foto