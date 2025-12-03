Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son beş ayda 48 % azalıb
İKT
- 03 dekabr, 2025
- 11:11
Bu ilin noyabr ayında Azərbaycanın elektron cihaz bazarında (kompüter, mobil cihaz və planşetlər) mobil cihazların payı 41,97 % təşkil edib.
"Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, oktyabr ayına nisbətən 5,97 faiz bəndi, bir il əvvələ nisbətən isə 29,84 faiz bəndi azdır. Beləliklə mobil cihazların bazar payı ardıcıl olaraq beşinci aydır azalır (ümumi azalma 48 % təşkil edib).
Kompüterlərin bazar payı aylıq 6 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 31,91 faiz bəndi artaraq 57,63 % olub.
Noyabrda planşetlərin bazar payı 0,4 % təşkil edib. Bu, əvvəlki aya nisbətən 0,04 faiz bəndi, bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə isə 2,07 faiz bəndi azdır.
