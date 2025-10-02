Azərbaycanda kompüterlərdə "Microsoft Copilot" AI "chatbot"unun payı 31 % azalıb
- 02 oktyabr, 2025
- 13:26
Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanda bütün platformalarda (kompüter, mobil cihazlar və planşetlərdə) süni intellekt (AI) "chatbot"u olan "ChatGPT"nin bazar payı 95,08 % təşkil edib.
"Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, avqust ayına nisbətən 0,50 faiz bəndi çoxdur.
İkinci pillədəki "Microsoft Copilot"un bazar payı 2,01 % olub. Bu, əvvəlki ayın göstəricisindən 0,82 faiz bəndi çoxdur.
Növbəti yerdə qərarlaşan "Perplexity"nin bazar payı sentyabrda 0,39 faiz bəndi artaraq 1,62 % olub.
Dördüncü yerdəki "Google Gemini"nin bazar payı ay ərzində 0,04 faiz bəndi azalaraq 1,01 % təşkil edib.
İlk beşliyi 0,28 %-lik bazar payı ilə "Claude" qapayır. Onun payı avqust ayı ilə müqayisədə 0,03 faiz bəndi artıb.
Müxtəlif platformaların bazar payına görə AI "chatbot"larının ilk beşliyi aşağıdakı kimidir:
Kompüterlərdə:
"ChatGPT" – 94,52 % (avqusta nisbətən 0,53 faiz bəndi çox);
"Microsoft Copilot" – 2,23 % (-0,99 faiz bəndi);
"Perplexity" – 1,96 % (+0,64 faiz bəndi);
"Google Gemini" – 0,95 % (-0,15 faiz bəndi);
"Claude" – 0,34 % (+0,05 faiz bəndi).
Mobil cihazlarda:
"ChatGPT" – 98,03 % (+0,34 faiz bəndi);
"Google Gemini" – 1,32 % (+0,55 faiz bəndi);
"Microsoft Copilot" – 0,66 % (-0,11 faiz bəndi);