İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Azərbaycanda kommersiya qurumlarının qeydiyyatı ilə bağlı yenilik

    İKT
    • 11 sentyabr, 2025
    • 13:20
    Azərbaycanda kommersiya qurumlarının qeydiyyatı ilə bağlı yenilik

    Nazirlər Kabineti "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"na dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, kommersiya qurumları və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınmasını və dövlət reyestrinə daxil edilməsini, eləcə də təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin dövlət qeydiyyatına alınmasını və dövlət reyestrinə daxil edilməsini təsdiq edən sənədlərdə (dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamədə, dövlət reyestrindən çıxarışda, nizamnamə və ya nizamnaməyə dəyişiklikdə) göstərilən məlumatlar Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi üzərindən təqdim edilə (əldə edilə) bilər.

    Bu sənədlərdə göstərilən məlumatların Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi üzərindən təqdim edilməsi həmin sənədlərin təqdim edilməsinə bərabər tutulacaq.

    kommersiya qurumları yeni publik hüquqi şəxslər Nazirlər Kabineti

    Son xəbərlər

    13:47

    Alen Simonyan: Azərbaycanın gələcəkdə hər hansı təhlükənin qarşısını almaq istəyini haqlı hesab edirik

    Region
    13:44

    Aqil Nəbiyev: "Gürcüstan millisini taktiki və texniki cəhətdən yaxşı oynadığımız üçün məğlub etdik"

    Futbol
    13:38

    Azərbaycanda daşınmaz əmlak çıxarışı EHİS üzərindən veriləcək

    İKT
    13:37
    Foto

    Şuşakəndə ilk köç baş tutub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:36

    Üç ölkənin XİN rəhbərləri Rusiyanın Polşaya hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    13:34

    Azərbaycanda su tariflərinin diferensiallaşdırılması nəzərdə tutulur - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    13:34

    TDT Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurasına sədrlik Azərbaycana keçib

    Din
    13:33

    Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 42 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:28
    Foto

    Kamran Əliyevin Sinqapura səfəri başa çatıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti