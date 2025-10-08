İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Azərbaycanda dövlət qurumlarını hədəf alan bloklanmış saxta domen sayı 3 dəfə azalıb

    İKT
    • 08 oktyabr, 2025
    • 14:21
    Azərbaycanda dövlət qurumlarını hədəf alan bloklanmış saxta domen sayı 3 dəfə azalıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət qurumlarının adına bənzər 26 saxta domen bloklanıb.

    "Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3 dəfə azdır.

    Təkcə III rübdə 7 saxta domen bloklanıb ki, bu da əvvəlki rübə nisbətən 2 dəfə, bir il öncəki göstərici ilə müqayisədə isə 7,6 dəfə azdır.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə dövlət qurumlarını hədəf alan 100 saxta domen aşkarlanaraq bloklanıb.

