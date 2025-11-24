İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    ADNSU-nun tərkibində Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    İKT
    • 24 noyabr, 2025
    • 16:46
    ADNSU-nun tərkibində Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) dəstəyi ilə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) tərkibində Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi (AİM) təsis edilib.

    Mərkəzin açılış mərasimdə ADNSU rəhbərliyi, professor-müəllim heyəti, tələbələr, o cümlədən universitetin startap qurucuları iştirak ediblər.

    Salamlama nitqi ilə çıxış edən İRİA-nın İdarə Heyətinin sədri Fərid Osmanov qurumun dəstəyi ilə yaradılmış innovasiya mərkəzlərinin ölkədə startap mədəniyyətinin inkişafındakı rolunu vurğulayıb. F. Osmanov Mərkəzin məhz universitetin tərkibində mövcud olmasının bir sıra üstünlüklərinə diqqət çəkib: "Gələcəkdə ADNSU AİM yeni innovasiya mərkəzi kimi dövlət-universitet-biznes üçlüyünü birləşdirərək qeyri neft-sektorunun inkişafına xidmət edən sənaye sahələri üçün güclü innovativ zəmin formalaşdıracaq. Burada mentorluq, inkubasiya, akselerasiya, beynəlxalq şəbəkələşmə və ideyadan məhsula qədər gedən yolun bütün mərhələlərini dəstəkləyən mühit yaradılıb".

    ADNSU-nun rektoru Rüfət Əzizov çıxışında universitetin innovasiya sahəsində fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verib. O qeyd edib ki, ADNSU AİM-in resursları sayəsində ADNSU-da tələbə olan innovatorların öz ideyalarını sınamaq, prototiplər hazırlamaq və real bazar tələblərinə uyğun inkişaf etdirmək üçün hər cür uyğun şərait təqdim edilir.

    Qeyd edək ki, ADNSU AİM prototipləşdirmə, aparat təminatı dizaynı və tədqiqatlar üçün texniki avadanlıqlarla təchiz edilib. Mərkəzdə universitet tələbələri, proqram iştirakçıları və mərkəzdən istifadə edəcək şəxslər üçün kompüter laboratoriyası da mövcuddur. Bununla yanaşı, Mərkəz kovörkinq, toplantı və təqdimatlar, öyrənmə və təlim məqsədləri üçün məkanlarla təmin edilib.

    İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi

    Son xəbərlər

    17:57
    Foto

    ADY və İran Dəmir Yolları əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    17:55

    ICGB investisiya qərarının qəbulunun sürətləndirilməsi üçün ABŞ fondlarının dəstəyinə ümid edir

    Energetika
    17:55

    İtaliyalı mütəxəssis: "Qarabağ"ın pley-offa düşmək üçün yaxşı imkanları var"

    Futbol
    17:53

    Azərbaycan iqlim risklərinin qiymətləndirilməsi üçün Yol Xəritəsi hazırlayıb

    Maliyyə
    17:50

    Ceyhun Bayramov Vatikan və İtaliyaya yola düşüb

    Xarici siyasət
    17:49

    Azərbaycan dayanıqlı maliyyə ekosistemi yaratmaq üçün genişmiqyaslı islahatlar aparır

    Maliyyə
    17:48

    Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi: "Gənc voleybolçularda yaxşı potensial var"

    Komanda
    17:48

    Ermənistanda irimiqyaslı yanğın Tavuş vilayətinin sərhədinə yaxınlaşıb

    Region
    17:46

    MMU-da Gürcüstan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti