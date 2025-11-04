İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Zəfər Günü münasibətilə hərbi orkestrlərin müşayiəti altında yürüşlər keçiriləcək

    • 04 noyabr, 2025
    • 18:54
    Zəfər Günü münasibətilə hərbi orkestrlərin müşayiəti altında yürüşlər keçiriləcək

    Azərbaycanın müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi plana əsasən, Zəfər Gününün beşinci ildönümünün qeyd olunması münasibətilə Bakı, Sumqayıt, Naxçıvan, Xankəndi, Şuşa və Laçın şəhərlərinin mərkəzi küçə, prospekt və meydanlarında hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüşlər təşkil ediləcək.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    Hərbi qulluqçular noyabrın 6-da saat 10:00-dan 12:00-dək aşağıdakı marşrutlar üzrə yürüş edəcəklər:

    Bakı şəhəri üzrə:

    * Şəhidlər Xiyabanı - "Alov Qüllələri" Kompleksi - "İçərişəhər" metrosu - Qala Qapısı - Azərbaycan Dövlət Kukla teatrı - Azneft dairəsi - Bəhram Gur heykəli;

    * Q.Musabəyov parkı - Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev küçəsi - Hüseyn Cavid prospekti - Hüseyn Cavid parkı - Parlament prospekti - Şəhidlər Xiyabanı;

    * "Olimpik Star" İdman və Əyləncə Mərkəzi - Səməd Vurğun küçəsi - Zabitlər parkı - Bakı Dövlət Sirki - Heydər Əliyev Sarayı - İ.Nəsimi heykəli - Neftçilər prospekti;

    Sumqayıt şəhəri üzrə:

    Dənizkənarı Bulvar ərazisi;

    Naxçıvan şəhəri üzrə:

    Dilqəm Pişəvəri, Əziz Əliyev küçələri və Heydər Əliyev prospektinin kəsişməsindən "Zəfər Parkı"nadək;

    Xankəndi, Laçın və Şuşa şəhərlərinin mərkəzi küçə və prospektləri.

