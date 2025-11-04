В Баку по случаю Дня Победы состоятся парады под аккомпанемент военных оркестров

Согласно плану, утвержденному министром обороны Азербайджана, по случаю пятой годовщины Дня Победы будут организованы парады при сопровождении военных оркестров на центральных улицах, проспектах и площадях городов Баку, Сумгайыт, Нахчыван, Ханкенди, Шуша и Лачын.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Шествие военнослужащих состоится 6 ноября с 10:00 до 12:00 по следующим маршрутам:

По Баку:

* Аллея шехидов - Комплекс Flame Towers - метро "Ичеришехер" - ворота Гоша-гала - Азербайджанский государственный кукольный театр - площадь "Азнефть" - памятник "Бахрам Гур";

* Парк Г.Мусабекова - улица Абдуррагим-бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - проспект Парламента - Аллея шехидов;

* Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица Самеда Вургуна - парк Офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник И.Насими - проспект Нефтяников;

В Сумгайыте шествие военнослужащих состоится на территории Приморского бульвара;

В Нахчыване - от пересечения улиц Дилгама Пишевари, Азиза Алиева и проспекта Гейдара Алиева до парка Победы;

Кроме того, парады пройдут на центральных улицах и проспектах городов Ханкенди, Лачын и Шуша.