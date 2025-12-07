İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    • 07 dekabr, 2025
    • 12:00
    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.

    "Report" icmalı təqdim edir:

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmal
    Video
    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор
    Video
    Azerbaijani Defense Ministry presents weekly summary of events

    Son xəbərlər

    12:27

    Mingəçevirdə körpəsini zirzəmiyə atan qadın saxlanılıb

    Hadisə
    12:25
    Foto

    "Boşluğa xütbə" filminin Bakı premyerası baş tutub

    Mədəniyyət siyasəti
    12:17

    Bakıya və bəzi rayonlara yağış, dağlıq ərazilərə qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:11
    Foto

    Naxçıvanda qeyri-sabit hava şəraiti davam edir, dağlıq ərazilərə qar yağır

    Ekologiya
    12:00
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    11:58

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibi Cerrardı baş məşqçi postuna gətirməyi düşünür

    Futbol
    11:42

    FHN Biləsuvardakı yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb

    Hadisə
    11:39
    Foto

    Qırğızıstan nümayəndə heyəti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    11:29
    Foto
    Video

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisində taktiki-xüsusi təlim keçirilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti