Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb
Hərbi
- 07 dekabr, 2025
- 12:00
Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
