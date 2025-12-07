Ilham Aliyev WUF13 Budget package Volunteer Week
    Azerbaijani Defense Ministry presents weekly summary of events

    Military
    • 07 December, 2025
    • 12:20
    Azerbaijani Defense Ministry presents weekly summary of events

    The Azerbaijani Defense Ministry has prepared a video summary of the events that took place throughout the past week.

    Report presents the video:

    Azerbaijan Defense Ministry
    Video
    Video
