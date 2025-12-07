Azerbaijani Defense Ministry presents weekly summary of events
Military
- 07 December, 2025
- 12:20
The Azerbaijani Defense Ministry has prepared a video summary of the events that took place throughout the past week.
Report presents the video:
