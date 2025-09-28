İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.

    "Report" icmalı təqdim edir:

    15:31

    Hindistanda izdiham nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb

    Digər ölkələr
    15:24

    İran sanksiyaların bərpası ilə bağlı ABŞ və Aİ3 ölkələrinə xəbərdarlıq edib

    Region
    15:18
    Hərbi
    14:57

    Əslən Qarabağdan olan türkiyəli tanınmış şair vəfat edib

    İncəsənət
    14:47

    Rusiyalı idmançı: "Azərbaycanda olmaq çox gözəl hissdir"

    Fərdi
    14:29

    Türkiyədə güclü zəlzələ baş verib

    Region
    14:22

    KİV: Berbokun özünü BMT Baş Assambleyasının sədri kimi göstərməsi vətənində istehza doğurub

    Digər ölkələr
    14:07

    Süleyman İsmayılzadə: "Üzgüçülük yarışlarında yeni medallar əldə etməyə çalışacağıq"

    Fərdi
    14:05

    Gəncə terrorunda valideynlərini itirən qız: "İlham babamı görəndə çox sevindim"

    Daxili siyasət
