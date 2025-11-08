İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev: Erməni hərbi cinayətkarları Bakıda istintaq təcridxanasında Azərbaycan çayını içirlər

    08 noyabr, 2025
    13:40
    İlham Əliyev: Erməni hərbi cinayətkarları Bakıda istintaq təcridxanasında Azərbaycan çayını içirlər

    Erməni hərbi cinayətkarları bu gün Bakıda istintaq təcridxanasında çay içirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda çıxışı zamanı deyib.

    Dövlət başçısı xatırladıb ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən əvvəl Ermənistanda onların tanklarının Bakı küçələrində olacağını, özlərinin isə Bakıda çay içəcəklərini deyirdilər:

    "Əslində, onların bu arzuları gerçəkləşdi, onu biz gerçəkləşdirdik. Hərbi Qənimətlər Parkında erməni tankları var, erməni cinayətkarlar isə Bakıda istintaq təcridxanasında Azərbaycan çayını içirlər".

    Ильхам Алиев: Армянские военные преступники пьют азербайджанский чай в следственном изоляторе в Баку

