    Армия
    • 08 ноября, 2025
    • 13:42
    Армянские военные преступники сегодня пьют чай в следственном изоляторе в Баку.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

    Глава государства напомнил, что до Второй Карабахской войны в Армении говорили, что их танки будут на улицах Баку, а сами они будут пить чай в Баку:

    "На самом деле, их желания сбылись, мы их осуществили. Армянские танки сегодня демонстрируются в Парке военных трофеев, а армянские преступники пьют азербайджанский чай в следственном изоляторе Баку".

    İlham Əliyev: Erməni hərbi cinayətkarları Bakıda istintaq təcridxanasında Azərbaycan çayını içirlər

