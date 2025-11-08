Ильхам Алиев: Армянские военные преступники пьют азербайджанский чай в следственном изоляторе в Баку

Армянские военные преступники сегодня пьют чай в следственном изоляторе в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

Глава государства напомнил, что до Второй Карабахской войны в Армении говорили, что их танки будут на улицах Баку, а сами они будут пить чай в Баку:

"На самом деле, их желания сбылись, мы их осуществили. Армянские танки сегодня демонстрируются в Парке военных трофеев, а армянские преступники пьют азербайджанский чай в следственном изоляторе Баку".