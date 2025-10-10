Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan hərbçiləri Qarsda birgə təlim keçəcək
Hərbi
- 10 oktyabr, 2025
- 20:07
Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə keçiriləcək hərbi təlimlərdə iştirak edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Zeki Aktürk bu gün keçirilən həftəlik brifinqdə deyib.
O bildirib ki, oktyabrın 13-24-də Türkiyənin Qars şəhərində Azərbaycan və Gürcüstanın da iştirakı ilə Sonsuzluq (Eternity) Sülhü Dəstəkləmə Əməliyyatı təşkil olunacaq.
