    Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan hərbçiləri Qarsda birgə təlim keçəcək

    Hərbi
    • 10 oktyabr, 2025
    • 20:07
    Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan hərbçiləri Qarsda birgə təlim keçəcək

    Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə keçiriləcək hərbi təlimlərdə iştirak edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Zeki Aktürk bu gün keçirilən həftəlik brifinqdə deyib.

    O bildirib ki, oktyabrın 13-24-də Türkiyənin Qars şəhərində Azərbaycan və Gürcüstanın da iştirakı ilə Sonsuzluq (Eternity) Sülhü Dəstəkləmə Əməliyyatı təşkil olunacaq.

    Azərbaycan Türkiyə Hərbi təlim
