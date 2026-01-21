İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Qətərin hərbi rəhbərliyi ilə görüşüb

    Hərbi
    • 21 yanvar, 2026
    • 10:55
    Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Qətərin hərbi rəhbərliyi ilə görüşüb

    Azərbaycan müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev Qətərə səfəri çərçivəsində bu ölkənin baş nazirinin müavini və müdafiə işləri üzrə dövlət naziri Əlahəzrət Şeyx Saud bin Əbdülrəhman bin Həsən Al Tani və Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general-leytenant Casim bin Məhəmməd Al Mannai ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Azərbaycanın Qətərdəki səfiri Adış Məmmədovun da iştirak etdiyi görüşlərdə "DIMDEX 2026" sərgisinin ölkələrin dənizdən müdafiə qabiliyyətinin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb.

    Tərəflər hərbi əlaqələrin bundan sonra da inkişaf etdiriləcəyinə əminlik ifadə edərək Azərbaycan ilə Qətər arasında hərbi və hərbi-texniki sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edib, birgə hərbi təlimlərin keçirilməsinin vacibliyini bildirib, habelə maraq doğuran bir sıra digər məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıblar.

    Foto
    Азербайджан и Катар обсудили проведение совместных военных учений
    Foto
    Azerbaijan and Qatar mull holding joint military exercises

    Son xəbərlər

    11:19

    Prezident İlham Əliyev Davosda Çexiyanın Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    11:16

    Elmar Baxşıyev: "Həm "Qarabağ", həm də "Ayntraxt" hücum futboluna üstünlük verəcəklər"

    Futbol
    11:16

    ARDNF və "Brookfield Asset Management" uzunmüddətli strateji əməkdaşlığa dair niyyət protokolu imzalayıb

    Maliyyə
    11:15

    Ötən il Azərbaycanın metanol ixracından qazancı açıqlanıb

    Digər
    11:14

    ABŞ Gürcüstan DİN-ə 733 min dollar dəyərində triaj laboratoriyası verib

    Region
    11:11

    Ramin Məmmədov Qahirədə beynəlxalq konfransda iştirak edib

    Xarici siyasət
    11:10
    Foto

    ADY: Qarlı hava şəraitində bütün qatarlar qrafik üzrə hərəkət edir

    İnfrastruktur
    11:10
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "Brookfield Asset Management" şirkətinin prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    11:07

    Hərbi xidmətdən möhlət alan şəxslərin bəzi hallarda ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyula bilər - EKSKLÜZİV

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti