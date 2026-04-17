Zakir Həsənov azad edilən ərazilərdə hərbi hissələrdə görülən işlərlə tanış olub
Hərbi
- 17 aprel, 2026
- 12:03
Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti azad edilmiş ərazilərdə əsaslı təmir edilən və yeni inşa olunan təlim mərkəzi, eləcə də hərbi hissələrdə görülən işlərlə tanış olub.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Məlumata görə, Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənova məruzə edilib ki, keyfiyyətli tikinti materialları ilə inşa edilən yeni hərbi obyektlərdə şəxsi heyətin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məsələsi daima prioritetdə saxlanılır və xidməti-döyüş fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkili üçün zəruri imkanlar yaradılır.
Nazirliyin rəhbər heyəti təmir-tikinti işlərinin yüksək keyfiyyətlə və plana uyğun müddətdə yekunlaşdırılması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib.
