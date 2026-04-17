Закир Гасанов ознакомился с работами, проведенными в воинских частях на освобожденных территориях
Армия
- 17 апреля, 2026
- 12:10
Руководящий состав Министерства обороны ознакомился с проводимыми работами в отстраиваемых и капитально ремонтируемых воинских частях и учебном центре на освобождённых территориях.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны.
Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено, что в новых военных объектах, построенных с использованием качественных строительных материалов, остается приоритетным вопрос улучшения социально-бытовых условий личного состава, создаются необходимые возможности для организации служебно-боевой деятельности на высоком уровне.
Руководящий состав министерства дал соответствующие поручения по завершению ремонтно-строительных работ в установленные сроки при соблюдении их высокого качества.
13:25
Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество в регионе Южного КавказаВнешняя политика
13:19
Фото
Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:18
Фото
Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPPИнфраструктура
13:10
Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документовВнешняя политика
13:10
Фото
Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:01
АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-ГовсанИнфраструктура
12:53
Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить АзербайджанВнешняя политика
12:51
Шахбазов призвал увеличить инвестиции в нефть и газ для безопасности рынкаЭнергетика
12:48
Фото