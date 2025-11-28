İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Anar Əsədliyə ittiham aktı elan olunub

    Hadisə
    • 28 noyabr, 2025
    • 18:33
    Anar Əsədliyə ittiham aktı elan olunub

    Ləğv olunmuş Yüksəliş Partiyasının keçmiş sədri Anar Əsədliyə ittiham aktı elan edilib.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elnur Nuriyevin sədrliyi ilə məhkəmə istintaqı başlayıb.

    Prosesdə dövlət ittihamçısı təqsirləndirilən Anar Əsədliyə 4 epizod üzrə ittiham aktı elan edib.

    İttihama görə, A.Əsədli yüksək gəlir gətirmə adı ilə Oqtay Qasımovdan müxtəlif vaxtlada 255 min manat pul alıb. O, pulun müəyyən hissəsin geri qaytarıb.

    İttihamda qeyd olunub ki, A.Əsədli Etibar Nəsirovdan 8 min 500, Hüseyn İlhamdan 17 min, Tamara Allahverdiyevadan isə 78 min 500 manat pul alıb. O, həmin pulların da müəyyən hissəsini geri qaytarıb.

    A.Əsədli ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib.

    Növbəti iclas dekabrın 19-na təyin edilib.

    Qeyd edək ki, A.Əsədli dələduzluqda ittiham olunur. O, 2022-ci ildə həbs edilsə də, daha sonra ev dustaqlığına buraxılmışdı və barəsində olan cinayət işinə xitam verilmişdi.

    Bu il Baş Prokurorluq tərəfindən onun barəsində olan cinayət işi yenilənib.

    dələduzluq ittiham Məhkəmə

    Son xəbərlər

    19:31

    "Barselona"nın futbolçusu La Liqada növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    19:29

    AQTA "Kəndli" bazarında nöqsanlar aşkarlayıb

    Sağlamlıq
    19:18
    Foto

    Bakıda yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb, xəsarət alan olmayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    19:09
    Foto

    Şahin Mustafayev ilə Mher Qriqoryan Qəbələdə sərhədlərin delimitasiyası və təhlükəsizliyini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:06

    Prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbulla əlaqədar yazılı imtahan mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

    Daxili siyasət
    18:47

    Rumıniyada müdafiə naziri vəzifəsi iqtisadiyyat nazirinə həvalə edilə bilər

    Digər ölkələr
    18:42

    PSJ-nin futbolçusu zədələnərək sıradan çıxıb

    Futbol
    18:33

    Anar Əsədliyə ittiham aktı elan olunub

    Hadisə
    18:32
    Foto

    Azərbaycanla Türkiyə arasında diaspor sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti