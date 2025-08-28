    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    28 avqust, 2025
    Yevlaxda 16 yaşlı oğlanı bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan "Report"un Qərb bürosuna verilən məlumata görə, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini 2005-ci il təvəllüdlü Qeys Yolçuyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yevlaxda 16 yaşlı oğlan bıçaqlanıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, şəhər ərazisində 2009-cu il təvəllüdlü H.Qasımov mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alıb. 

    O, xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. 

    Onun hansı səbəbdən və kim tərəfindən bıçaqlandığı hələ məlum deyil. 

    Hadisəni törədən şəxsin saxlanılması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülür.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

