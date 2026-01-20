İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Ceyhun Bayramov: İranda qalan Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı mütəmadi fəaliyyətdəyik

    Daxili siyasət
    20 yanvar, 2026
    10:13
    Ceyhun Bayramov: İranda qalan Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı mütəmadi fəaliyyətdəyik

    İranda qalan Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı Tehrandakı səfirlik və Təbrizdəki Baş konsulluq mütəmadi olaraq fəaliyyətdədir.

    Bu barədə "Report"un sualına cavab olaraq xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Nazir vurğulayıb ki, İrandakı Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı fəaliyyət bir saat belə dayanmayıb:

    "Azərbaycan vətəndaşları orada hansısa çətinliklə üzləşəndə əlaqə nömrələri qeyd olunub. Biz orada hər hansı ciddi problem görmürük, ona görə də məsələ ilə bağlı Səfirlik və Baş konsulluğumuz tam fəaliyyətdədir".

    Джейхун Байрамов: С гражданами Азербайджана, находящимися в Иране, ведется постоянная работа
    Jeyhun Bayramov: 'We're constantly working with Azerbaijani citizens in Iran'

