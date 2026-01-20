Джейхун Байрамов: С гражданами Азербайджана, находящимися в Иране, ведется постоянная работа

Посольство Азербайджана в Тегеране и Генконсульство в Тебризе на постоянной основе поддерживают связь с азербайджанскими гражданами, оставшимися в Иране.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

По словам министра, эта работа проводится постоянно.

Байрамов подчеркнул, что граждане Азербайджана в случае возникновения каких-либо трудностей могут связаться с посольством и генконсульством. "В настоящее время серьезных проблем не наблюдается, посольство и генеральное консульство проводят полноценную работу в данном направлении", - добавил он.