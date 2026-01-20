Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Джейхун Байрамов: С гражданами Азербайджана, находящимися в Иране, ведется постоянная работа

    Внутренняя политика
    • 20 января, 2026
    • 10:23
    Джейхун Байрамов: С гражданами Азербайджана, находящимися в Иране, ведется постоянная работа

    Посольство Азербайджана в Тегеране и Генконсульство в Тебризе на постоянной основе поддерживают связь с азербайджанскими гражданами, оставшимися в Иране.

    Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

    По словам министра, эта работа проводится постоянно.

    Байрамов подчеркнул, что граждане Азербайджана в случае возникновения каких-либо трудностей могут связаться с посольством и генконсульством. "В настоящее время серьезных проблем не наблюдается, посольство и генеральное консульство проводят полноценную работу в данном направлении", - добавил он.

    Джейхун Байрамов Иран граждане Азербайджана
    Ceyhun Bayramov: İranda qalan Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı mütəmadi fəaliyyətdəyik
    Jeyhun Bayramov: 'We're constantly working with Azerbaijani citizens in Iran'

    Последние новости

    10:36

    Президент Литвы сделал публикацию в связи с трагедией 20 Января

    Внешняя политика
    10:23

    Джейхун Байрамов: С гражданами Азербайджана, находящимися в Иране, ведется постоянная работа

    Внутренняя политика
    10:20

    МИД Турции почтил память жертв трагедии 20 Января

    Внешняя политика
    10:14

    МВД призвало участников дорожного движения к осторожности из-за непогоды

    Внутренняя политика
    10:14

    На севере КНР из-за взрыва за предприятии погибли 9 человек

    Другие страны
    10:07

    Трамп заявил, что проведет встречу по Гренландии в Давосе

    Другие страны
    09:49

    Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200% на французские вина

    Другие страны
    09:38

    В Японии пропал вертолет с тремя людьми на борту

    Другие страны
    09:35

    Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    Лента новостей