Джейхун Байрамов: С гражданами Азербайджана, находящимися в Иране, ведется постоянная работа
Внутренняя политика
- 20 января, 2026
- 10:23
Посольство Азербайджана в Тегеране и Генконсульство в Тебризе на постоянной основе поддерживают связь с азербайджанскими гражданами, оставшимися в Иране.
Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
По словам министра, эта работа проводится постоянно.
Байрамов подчеркнул, что граждане Азербайджана в случае возникновения каких-либо трудностей могут связаться с посольством и генконсульством. "В настоящее время серьезных проблем не наблюдается, посольство и генеральное консульство проводят полноценную работу в данном направлении", - добавил он.
