    Yaşmada sahəsi 1500 m² olan sex yanıb

    Hadisə
    • 13 sentyabr, 2025
    • 09:43
    Yaşmada sahəsi 1500 m² olan sex yanıb

    Xızıda sex yanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Yaşma kəndində ümumi sahəsi 1500 m² olan sexin yanar konstruksiyaları yanıb. Yaxınlıqdakı digər sexlər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

    yanğın Xızı FHN

