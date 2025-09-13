Yaşmada sahəsi 1500 m² olan sex yanıb
Hadisə
- 13 sentyabr, 2025
- 09:43
Xızıda sex yanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Yaşma kəndində ümumi sahəsi 1500 m² olan sexin yanar konstruksiyaları yanıb. Yaxınlıqdakı digər sexlər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
