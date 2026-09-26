Yasamalda avtomobildən 2 600 manatlıq oğurluq olub
Hadisə
- 26 sentyabr, 2026
- 11:15
Yasamalda avtomobildən oğurluq olub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Yasamal rayonunda "Toyota" markalı avtomobildən oğurluq edilib. Daxil olmuş məlumat əsasında Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş S.Vahabov müəyyən edilərək saxlanılıb.
Araşdırmalarla məlum olub, o, nəqliyyat vasitəsinin yük yerinin açıq olmasından istifadə edərək dəyəri 2666 manat olan noutbuku talayıb.
Araşdırmalar davam etdirilir.
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