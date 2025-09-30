İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Xocasən-Lökbatan yolunda avtomobillər toqquşub, ölən var

    Hadisə
    • 30 sentyabr, 2025
    • 08:20
    Xocasən-Lökbatan yolunda avtomobillər toqquşub, ölən var

    Xocasən-Lökbatan yolunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, "Opel" və "Toyota Prius" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb.

    Hazırda onun şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qəza Ölüm avtomobil
    При столкновении двух автомобилей на трассе Ходжасан-Локбатан погиб человек

    Son xəbərlər

    08:58

    Lökbatanda avtomobillər toqquşub, 2 nəfər ölüb

    Hadisə
    08:55

    Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən var

    Hadisə
    08:52

    FHN əhaliyə gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar müraciət edib

    Hadisə
    08:49

    ABŞ ağac və ağac məmulatlarına rüsumlar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    08:20

    Xocasən-Lökbatan yolunda avtomobillər toqquşub, ölən var

    Hadisə
    08:15
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:10

    Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkilərinin tarixi açıqlanıb

    Digər ölkələr
    08:00

    Bu gün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır

    Milli Məclis
    08:00

    III MDB Oyunları: Bu gün 7 idman növü üzrə yarışlar baş tutacaq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti