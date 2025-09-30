Xocasən-Lökbatan yolunda avtomobillər toqquşub, ölən var
Hadisə
- 30 sentyabr, 2025
- 08:20
Xocasən-Lökbatan yolunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un məlumatına görə, "Opel" və "Toyota Prius" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb.
Hazırda onun şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
