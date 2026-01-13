İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Xocalıda yanğına səbəb olan çoban saxlanılıb

    Hadisə
    • 13 yanvar, 2026
    • 17:03
    Xocalıda yanğına səbəb olan çoban saxlanılıb

    Xocalı rayon Dağyurdu kəndi ərazisində yanğın hadisəsi törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib.

    DİN Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan "Report"a bildirilib ki, araşdırmalar nəticəsində yanğının Xocalı rayonundakı fermalardan birində çoban işləyən, 1977-ci il təvəllüdlü Babaxan Əhmədovun siqaret kötüyünü yerə atması nəticəsində baş verdiyi məlum olub.

    Hadisə nəticəsində ümumilikdə 5 hektar sahədə biçilmiş əkin sahəsi və kol-kos yanıb.

    B. Əhmədov barəsində protokol tərtib olunaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib

    Xocalı yanğın polis çoban

