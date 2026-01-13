Xocalıda yanğına səbəb olan çoban saxlanılıb
Hadisə
- 13 yanvar, 2026
- 17:03
Xocalı rayon Dağyurdu kəndi ərazisində yanğın hadisəsi törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib.
DİN Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan "Report"a bildirilib ki, araşdırmalar nəticəsində yanğının Xocalı rayonundakı fermalardan birində çoban işləyən, 1977-ci il təvəllüdlü Babaxan Əhmədovun siqaret kötüyünü yerə atması nəticəsində baş verdiyi məlum olub.
Hadisə nəticəsində ümumilikdə 5 hektar sahədə biçilmiş əkin sahəsi və kol-kos yanıb.
B. Əhmədov barəsində protokol tərtib olunaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib
Son xəbərlər
17:32
Avropa Komissiyası İrana qarşı yeni sanksiyaları nəzərdən keçirəcəkDigər ölkələr
17:30
Türkiyə və Azərbaycan arxeoloqları birgə əməkdaşlıq barədə memorandum imzalayıbDigər
17:25
Cənubi Koreyada keçmiş prezidentin edamı tələb edilibDigər ölkələr
17:24
Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: "Qara Qarayev futboldan "üzüsulu" getdi"Futbol
17:19
Fransaya casusluqda ittiham edilən Martin Ryanın məhkəməsində şahidlər ifadə veribHadisə
17:17
Azərbaycan 2008-ci ildən bəri 9 milyard dollardan çox suveren maliyyələşdirmə cəlb edibMaliyyə
17:16
Novokuznetskdəki insidentlə əlaqədar Kuzbassın bütün doğum evlərində yoxlama aparılacaq - YENİLƏNİB-2Region
17:15
Rəy
Azərbaycana qarşı dəyişməyən rol - Sepahın təbliğatçısına oxşayan "BBC farsca" - ŞƏRHAnalitika
17:12