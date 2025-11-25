İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Xırdalanda evdə baş vermiş yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 25 noyabr, 2025
    • 13:15
    Xırdalanda evdə baş vermiş yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində fərdi yaşayış evində baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Xırdalanda ev yanır.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə Abşeron rayonu, Xırdalan şəhərində fərdi yaşayış evində yanğın baş verməsi barədə ilkin məlumat daxil olub və dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

    Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam edir.

    Əlavə məlumat veriləcək.

    Xırdalan yanğın FHN

