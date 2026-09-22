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    Xəzər rayonunda 40 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 15:58
    Xəzər rayonunda 40 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Bakının Xəzər rayonunda 40 kiloqram narkotik aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, həyata keçirilən tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Mirzə Hüseynov saxlanılıb. Ondan 40 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb.

    Araşdırmalarla saxlanılan şəxsin narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu, şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan xarici ölkə vətəndaşı vasitəsilə əldə etdiyi və paytaxt ərazisində dövriyyəsini təşkil etmək məqsədilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdığı müəyyən edilib.

    Araşdırma davam etdirilir.

    Narkotik vasitə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN)

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