Xalq artisti Elmira Rəhimova xəstəxanaya yerləşdirilib
Hadisə
- 31 oktyabr, 2025
- 17:40
Azərbaycanın Xalq artisti Elmira Allahverdi qızı Rəhimova Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə yerləşdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı Sağlamlıq Mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 84 yaşlı Elmira Rəhimovaya Mərkəzin terapiya şöbəsində nevroloq, endokrinoloq konsultasiyasi olunaraq müvafiq müalicə üsulu təyin edilib.
"Stasionar şəraitdə müalicəsi aparılan pasiyentimizin vəziyyəti hal-hazırda yaxşıdır və yaxın günlərdə evə buraxılacaq", - məlumatda vurğulanıb.
Son xəbərlər
18:19
Foto
Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu kiçik SES-in tikintisinə vəsait ayıracaqEnergetika
18:14
Foto
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyinin qalibi olubFərdi
18:11
Foto
Daşkənddə MDB ölkələrində sosial müdafiənin təşkili məsələləri müzakirə olunubSosial müdafiə
18:11
Foto
Taekvondo üzrə dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıbFərdi
18:00
Azərbaycan və Qırğızıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibElm və təhsil
18:00
Foto
Ramin Məmmədov vətəndaş qəbulu keçiribDin
17:55
Mərkəzi Bank "Monetri" BOKT-u və onun vəzifəli şəxsini cərimələyibMaliyyə
17:48
"İmişli" klubunun texniki məğlubiyyətlə bağlı şikayəti qəbul edilməyibFutbol
17:48