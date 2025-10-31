İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Xalq artisti Elmira Rəhimova xəstəxanaya yerləşdirilib

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 17:40
    Xalq artisti Elmira Rəhimova xəstəxanaya yerləşdirilib

    Azərbaycanın Xalq artisti Elmira Allahverdi qızı Rəhimova Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə yerləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı Sağlamlıq Mərkəzi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 84 yaşlı Elmira Rəhimovaya Mərkəzin terapiya şöbəsində nevroloq, endokrinoloq konsultasiyasi olunaraq müvafiq müalicə üsulu təyin edilib.

    "Stasionar şəraitdə müalicəsi aparılan pasiyentimizin vəziyyəti hal-hazırda yaxşıdır və yaxın günlərdə evə buraxılacaq", - məlumatda vurğulanıb.

    Xalq artisti Elmira Rəhimova Xəstəxana

    Son xəbərlər

    18:19
    Foto

    Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu kiçik SES-in tikintisinə vəsait ayıracaq

    Energetika
    18:14
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyinin qalibi olub

    Fərdi
    18:11
    Foto

    Daşkənddə MDB ölkələrində sosial müdafiənin təşkili məsələləri müzakirə olunub

    Sosial müdafiə
    18:11
    Foto

    Taekvondo üzrə dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıb

    Fərdi
    18:00

    Azərbaycan və Qırğızıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Elm və təhsil
    18:00
    Foto

    Ramin Məmmədov vətəndaş qəbulu keçirib

    Din
    17:55

    Mərkəzi Bank "Monetri" BOKT-u və onun vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Maliyyə
    17:48

    "İmişli" klubunun texniki məğlubiyyətlə bağlı şikayəti qəbul edilməyib

    Futbol
    17:48

    Serbiyada terror təhlükəsinə görə qatarların hərəkəti dayandırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti