Xaçmazda maşın piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 18 mart, 2026
- 09:33
Xaçmaz rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Gəndob-Yalama avtomobil yolunun Xaçmaz rayonunun Çinartala kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Yolu keçən Almazov Tofiq Hacıbala oğlunu hərəkətdə olan "VAZ-2107" markalı minlik avtomobili vurub.
Ağır bədən xəsarətləri alan piyada hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
