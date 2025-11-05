İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Xaçmazda aşkarlanan Qara kərkəs xilas edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib

    Hadisə
    • 05 noyabr, 2025
    • 20:05
    Xaçmazda aşkarlanan Qara kərkəs xilas edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib

    Xaçmaz şəhəri ərazisində şam ağacında aşkarlanan Qara kərkəs xilas edilib.

    "Report"un Şimal bürosu xəbər verir ki, şəhərin Nəriman Nərimanov küçəsində sakinlər avtomobil yolunun kənarındakı şam ağacında böyük quş olduğunu görüblər.

    Bununla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumuna və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə məlumat verilib. Bundan sonra əraziyə FHN-in xilasediciləri və ekoloqlar cəlb olunub. Yolda avtomobillərin hərəkəti müvəqqəti məhdudlaşdırılıb. Quşun Qara kərkəs olduğu müəyyənləşib.

    Xilasedicilər kərkəsi şam ağacından götürərək 5 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin əməkdaşlarına təhvil veriblər.

