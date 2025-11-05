Xaçmazda aşkarlanan Qara kərkəs xilas edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib
Hadisə
- 05 noyabr, 2025
- 20:05
Xaçmaz şəhəri ərazisində şam ağacında aşkarlanan Qara kərkəs xilas edilib.
"Report"un Şimal bürosu xəbər verir ki, şəhərin Nəriman Nərimanov küçəsində sakinlər avtomobil yolunun kənarındakı şam ağacında böyük quş olduğunu görüblər.
Bununla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumuna və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə məlumat verilib. Bundan sonra əraziyə FHN-in xilasediciləri və ekoloqlar cəlb olunub. Yolda avtomobillərin hərəkəti müvəqqəti məhdudlaşdırılıb. Quşun Qara kərkəs olduğu müəyyənləşib.
Xilasedicilər kərkəsi şam ağacından götürərək 5 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin əməkdaşlarına təhvil veriblər.
Son xəbərlər
20:37
Latviya Ukraynaya 20-dən çox "Patria" zirehli döyüş maşını təhvil verəcəkDigər ölkələr
20:33
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Çelsi" komandalarının heyətləri açıqlanıbFutbol
20:30
Nauseda: Litva Klaypeda limanındakı terminal vasitəsilə Ukraynaya qaz tədarük etməyə hazırdırDigər ölkələr
20:27
Suriya Prezidenti COP30 Liderlər Zirvəsinə qatılacaqDigər ölkələr
20:23
ABŞ-də neft ehtiyatları və hasilat artıbEnergetika
20:05
Video
Xaçmazda aşkarlanan Qara kərkəs xilas edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilibHadisə
20:03
Məhkəmə Serj Sarkisyana səyahət qadağası qoymaqdan yenidən imtina edibRegion
19:59
Şahbaz Şərif: Azərbaycan Prezidentinin ən qısa zamanda Pakistana səfərini səbirsizliklə gözləyirikXarici siyasət
19:49