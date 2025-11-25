İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcək

    Hadisə
    • 25 noyabr, 2025
    • 16:55
    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcək

    Daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov dekabrın 1-də Gəncə şəhərində növbəti vətəndaş qəbulu və polis orqanları, o cümlədən daxili qoşunlarda xidmət etmək arzusunda olan gənclərin sıra baxışını keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin inzibati binasında baş tutacaq qəbulda Gəncə, Goranboy, Daşkəsən, Naftalan, Göygöl, Samux, Kəlbəcər, Xocalı şəhər və rayonlarının sakinləri iştirak edə bilərlər.

    Qəbula yazılmaq istəyən vətəndaşlar nazirliyin səlahiyyətlərinə aid məsələlərlə bağlı 30.11.2025-ci il tarixinədək yaşadıqları ərazinin polis orqanına, habelə DİN-in mia.gov.az internet saytı vasitəsilə və sosial şəbəkələrdəki səhifələrinə müraciət edə bilərlər.

    Polis orqanları və daxili qoşunlarda xidmət etmək arzusunda olan namizədlərin sıra baxışı isə vətəndaş qəbulundan öncə, yəni dekabrın 1-də 08:00-da Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, qəbula və sıra baxışına gələnlərdən şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur.

    DİN Gəncə Qəbul

    Son xəbərlər

    19:36

    ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra da Avropaya silah tədarük edəcək

    Digər ölkələr
    19:26
    Foto

    Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Həmrəylik Forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:26

    UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın "Napoli" ilə oyunu bərpa olunub - YENİLƏNİB

    Futbol
    19:15

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun növbəti oyunu keçirilib

    Komanda
    19:15
    Foto

    SOCAR "Itochu" ilə enerji sektorunun müxtəlif istiqamətlərində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    19:14

    ADDA və GIZ EasTnT arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    19:03

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub

    Hadisə
    19:02

    Ömər Çelik: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında ən ideal vasitəçi ola bilər

    Region
    19:02

    Avropa Parlamenti Macarıstanda qanunun aliliyinin pozulması ilə bağlı ikinci aralıq məruzəni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti