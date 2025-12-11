Vəkil: AMEA-nın sabiq prezidenti ilə "Şərurlu İsfəndiyar" arasında əlaqə mövcuddur - MƏHKƏMƏ
- 11 dekabr, 2025
- 13:02
Vəkil Asim Abbasov bildirib ki, "Şərurlu İsfəndiyar" ilə AMEA-nın sabiq prezidenti və Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru arasında əlaqə mövcuddur.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Şərur MTK"nın sahibi İsfəndiyar Axundovun ("Şərurlu İsfəndiyar") barəsində xüsusi ittiham qaydasında verilmiş şikayət üzrə məhkəmə prosesində deyib.
Belə ki, Binəqədi Rayon Məhkəməsində hakim Vüsal Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ötən iclasda rəy verən Nəzakət Qaziyeva sözügedən rəyi yazılı formada məhkəməyə təqdim edib.
Belə ki, o, İsfəndiyar Axundovun işlətdiyi ifadələrin linqivistik baxımdan təhqir yox, tənqid olduğunu bildirib.
Xüsusi ittihamçı Emil Səməndərovun vəkili Asim Abbasov ekspert Nəzakət Qaziyevadan kiməsə nüfuzunun, şərəfinin və ləyaqətinin olmamasını deməyin təhqir hesab olunub-olunmadığını soruşub.
Nəzakət Qaziyeva cavabında vəkilin dediyi sözlərin ümumişlək olduğunu və təhqir hesab edilmədiyini deyib.
Bu məsələ ilə bağlı təqsirləndirilən İsfəndiyar Axundov bildirib ki, o işlətdiyi ifadələrdə konkret Emil Səməndərovun adını çəkməyib.
Vəkil Asim Abbasov mütəxəssis Nəzakət Qaziyevanın rəyinə etiraz edib. O bildirib ki, ekspertin məhkəmədə dediyi ifadələrlə yazılı formada təqdim etdiyi ifadələr arasında ziddiyyət var.
"Biz eksperti məhkəmədə danışması üçün çağırmışdıq. O, fərqli formada ifadə vermişdi. Neçə gün sonra bizim sual-cavabımıza uyğun fikirləşib yazılı formada rəy təqdim edib. Bu rəylə onun ötən prosesdəki ifadəsi arasında ziddiyyət var. Mən ekspert rəyinin sübutlar siyahısından çıxarılmasını istəyirəm".
Vəkil həmçinin əlavə edib ki, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun rəhbəri 2021-ci ildə təyin olunub. Asim Abbasov AMEA-nın həmin vaxt rəhbəri olan şəxslə Dilçilik İnstitunun direktoru və İsfəndiyar Axundov arasında əlaqə mövcud olduğunu deyib. O, bununla bağlı məhkəməyə etiraz təqdim edəcəyini bildirib.
Qeyd edək ki, sözügedən dövr ərzində AMEA-nın prezidenti Prezident Adminstrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyev olub.
Hakim vəkil Asim Abbasovun etirazı ilə əlaqədar məhkəmə prosesinin təxirə salınacağını bildirib.
Təqsirləndirilən İsfəndiyar Axundovun vəkili Ülvi Nəsibli buna etiraz edərək məhkəmə prosesinin məqsədli şəkildə uzadıldığını deyib. Onun sözlərinə görə, məhkəmənin təxirə salınması şikayətçi tərəfinin maraqlarına xidmət edir.
Hakim Vüsal Tağıyev iclasın təxirə salınmasının tərəflərin hüququ olduğunu bildirib və vəkil Asim Abbasovun etirazı ilə əlaqədar prosesin dekabrın 15-nə kimi təxirə salındığını tərəflərin diqqətinə çatdırıb.
Qeyd edək ki, İsfəndiyar Axundov "Proqress 2016 MTK"nın həbsdə olan rəhbəri Emil Səməndərovu dələduz adlandırıb.
Buna görə də Emil Səməndərov İsfəndiyar Axundov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci (böhtan) və 148-ci (təhqir) maddələri üzrə xüsusi ittiham qaydasında şikayət edib.
O, İsfəndiyar Axundovun qeyd olunan maddələrlə cəzalandırılmasını istəyib.