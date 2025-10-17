İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Tərtərdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 10:31
    Tərtərdə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə ötən gün rayonun Azad Qaraqoyunlu kəndində baş verib.

    Belə ki, hərəkətdə olan "VAZ-2107" markalı avtomobil qarşıdan gələn "Hundai" markalı avtomobillə toqquşub. Zərbənin təsirindən "Hundai" markalı avtomobil yoldan çıxaraq kənd sakini Nazilə Cəfərovanı vurub.

    Ağır xəsarətlər alan N.Cəfərova hadisə yerində ölüb.

    Tərtər Yol-nəqliiyat hadisəsi Piyada ölümü

