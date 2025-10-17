Tərtərdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 17 oktyabr, 2025
- 10:31
Tərtərdə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə ötən gün rayonun Azad Qaraqoyunlu kəndində baş verib.
Belə ki, hərəkətdə olan "VAZ-2107" markalı avtomobil qarşıdan gələn "Hundai" markalı avtomobillə toqquşub. Zərbənin təsirindən "Hundai" markalı avtomobil yoldan çıxaraq kənd sakini Nazilə Cəfərovanı vurub.
Ağır xəsarətlər alan N.Cəfərova hadisə yerində ölüb.
