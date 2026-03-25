Tərtər sakini göbələkdən zəhərlənib
Hadisə
- 25 mart, 2026
- 11:14
Tərtər rayonu Şıxarx qəsəbə sakini kafedə yediyi göbələkdən zəhərlənib.
"Report"un məlumatına görə, hadisə martın 22-də baş verib.
1977-ci il təvəllüdlü Yalçın Qasım oğlu Atakişiyev zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilb, vəziyyəti qənaətbəxşdir.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
