Житель Тертера отравился грибами
Происшествия
- 25 марта, 2026
- 12:00
В поселке Шихарх Тертерского района посетитель кафе отравился грибами.
Как сообщает Report, инцидент произошел 22 марта.
Отравившийся грибами Атакишиев Ялчын Гасым оглу (1977 г.р.) госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту в районной прокуратуре ведется расследование.
