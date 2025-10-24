"Taxtakörpü" su anbarında meyit tapılıb
Hadisə
- 24 oktyabr, 2025
- 14:45
"Taxtakörpü" su anbarında meyitinin müşahidə olunması barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olub.
Nazirlikdən "Report"a bildirilib ki, əraziyə Nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu cəlb olunub.
Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində meyit sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
