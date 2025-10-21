Sumqayıtda təkər emalı zavodunun fəaliyyəti dayandırılıb
Hadisə
- 21 oktyabr, 2025
- 09:49
Sumqayıt şəhəri, Bakı-Quba yolunun 27-ci kilometrliyində yerləşən "Azerbaijan Refinery Company" QSC-nin təkər emalı zavodun fəaliyyəti dayandırılıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib.
Nəticədə zavodun fəaliyyətinin dayandırılması barədə Qərar qəbul olunub və Qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.
