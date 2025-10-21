Sumqayıtda marşrut avtobusu ilə minik avtomobili toqquşub
Hadisə
- 21 oktyabr, 2025
- 17:54
Sumqayıt şəhərində marşrut avtobusu ilə minik avtomobilinin iştirakı ilə avtoqəza olub.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Mirzə Ələkbər Sabir küçəsində qeydə alınıb.
39 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkətdə olan avtobusla "Mercedes" markalı minik avtomobili toqquşub. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.
Əraziyə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
