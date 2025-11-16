Sumqayıtda kişi restoranın pilləkənlərindən yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 16 noyabr, 2025
- 19:57
Sumqayıtda kişi restoranın pilləkənlərindən yıxılaraq ölüb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin 21-ci məhəlləsində yerləşən restoranların birində qeydə alınıb.
1957-ci il təvəllüdlü Viktor İslam oğlu Qayıbov xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
21:16
Konqoda mis mədəni çöküb, onlarla insan ölübDigər ölkələr
21:05
Foto
DÇ-2026: Azərbaycan millisi Fransa ilə oyunda hesabı açıb - YENİLƏNİBFutbol
20:48
Çin vətəndaşlarına Yaponiyaya səyahətdən çəkinməyə çağırıbDigər ölkələr
20:47
Video
Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Özbəkistan səfərindən paylaşım edibXarici siyasət
20:44
Fransa PUA istehsalı sahəsində Ukrayna ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədirDigər ölkələr
20:27
Yunanıstan və Ukrayna qaz tədarükü barədə memorandum imzalayıbDigər ölkələr
20:11
DÇ-2026: Portuqaliya Ermənistanı darmadağın edibFutbol
20:01
Foto
Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri başa çatıbXarici siyasət
20:00