    Hadisə
    • 16 noyabr, 2025
    • 19:57
    Sumqayıtda kişi restoranın pilləkənlərindən yıxılaraq ölüb

    Sumqayıtda kişi restoranın pilləkənlərindən yıxılaraq ölüb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin 21-ci məhəlləsində yerləşən restoranların birində qeydə alınıb.

    1957-ci il təvəllüdlü Viktor İslam oğlu Qayıbov xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

